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В Санкт-Петербурге скончалась сестра расстрелянной в подъезде Галины Старовойтовой
4 октября, 2021 09:58
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В Санкт-Петербурге скончалась Ольга Старовойтова - сестра депутата Госдумы, лидера демократических сил России Галины Старовойтовой, расстрелянной прямо в подъезде собственного дома в 1998 году.
О кончине Ольги Старовойтовой, главы общественного фонда «Музей Г.В. Старовойтовой», сообщил депутата Законодательного собрания Северной столицы Борис Вишневский.
«Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова», - написал политик в своем Telegram-канале.
Он не стал уточнять, что стало причиной смерти.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против не оправдавшего надежды властей экс-мэра одного из городов РФ.
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