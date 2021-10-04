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Политика
СК возбудил уголовное дело против не оправдавшего надежды властей экс-мэра Владивостока
4 октября, 2021 08:47
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Против бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка возбудили уголовное дело. Он подозревается во взяточничестве.
Следователи предполагают, что в период с 2019 по 2021 годы глава города сумел заполучить незаконным путём 19,5 миллионов рублей — за покровительство в похоронном деле. Средства Гуменюк получал от руководства МУПВ «Некрополь» и от рук посредников, считают в ведомстве. Сообщение старшего помощника руководителя СУ СКР по Приморскому краю Авроры Римской передает ТАСС.
Напомним. Гуменюк ушел в отставку в мае текущего года. Его работу раскритиковали высокопоставленные политики.
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