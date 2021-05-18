Мэр Владивостока под натиском критики объявил об отставке

Политика

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке. Новость об этом появилась почти сразу же после того, как полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор края Олег Кожемяко публично раскритиковали его работу. По словам последнего, Гуменюк не справляется со своими обязанностями, а его способы управления городом не устраивают местную власть.

Градоначальник, в свою очередь, отметил, что находясь на посту главы города чуть больше двух лет, ему вместе с единомышленниками удалось провести большую работу в сфере строительства и реконструкции детсадов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства.

«Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», – написал он в своем Instagram-аккаунте.

Жители уже успели отреагировать на данное известие следующими комментариями: «Хорошо, что не посадили», «Сделано действительно много. Жаль, что политические мотивы вновь оказались важнее стабильного развития», «Очень жаль, что Вы покидаете пост главы. Благодаря Вам наш район преобразился, спасибо Вам».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к трем министрам с просьбой уйти в отставку. Один из них отказывается принимать предложение главы государства.