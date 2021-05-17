Владимир Зеленский попросил трех министров уйти в отставку. Один не согласился

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский попросил трех министров уйти в отставку. Двое из них согласились написать заявление по собственному желанию, один – отказался.

Зеленский предложил министру инфраструктуры Владиславу Криклию, министру развития экономики Игорю Петрашко и министру здравоохранения Максиму Степанову уйти из правительства по собственному желанию. По словам украинского лидера, решение связано с тем, что к их работе появилось слишком много вопросов.

Криклий и Петрашко согласились уйти в отставку, а Степанов отказался, заявив, что уйдет только в том случае, если за это проголосует Верховная Рада, пишет «Украина.ру».

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