В самой перегруженной ковидными пациентами больнице Петербурга сломались все аппараты КТ
В одном из самых перегруженных коронавирусными больными медицинских учреждений Санкт-Петербурга сломались все аппараты компьютерной томографии (КТ). Речь идёт о Покровской больнице, расположенной на Васильевском острове.
О возникшей проблеме рассказали специалисты, трудящиеся в учреждении здравоохранения. Известно, что больница переполнена — всего для нахождения ковидных пациентов оборудовано 543 места, однако в настоящее время здесь лежат уже около 600 человек.
Покровка обходится без двух имеющихся в наличии аппаратов КТ примерно неделю. Их пытаются починить. Один, по планам, должен быть возвращён к работе в самые ближайшие сроки. При этом в пресс-службе медучреждения подчеркнули, что не только с помощью КТ можно диагностировать состояние организма, поэтому на взаимодействии врачей с пациентами данная проблема никак не отразилась, передаёт «Фонтанка».
Ранее в Гае заключили под стражу 30-летнего мужчину, который признался в убийстве трех девушек-студенток медицинского колледжа.