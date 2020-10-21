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Сегодня журналисты Ростова-на-Дону сообщили о смерти 13 пациентов с COVID-19. Все они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным 161.RU, смерть пациентов ковидного госпиталя при городской больнице №20 наступила в результате нехватки кислорода. Источники медучреждения сообщили изданию, что в перегруженной больнице не успели пополнить запасы газа.

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода», – сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Сотрудники Telegram-канала «Подъем» обратились к главе регионального минздрава Татьяне Быковской за разъяснением ситуации в госпитале Ростова-на-Дону. Делом уже занялся Минздрав России и другие ведомства, но Быковская просит не беспокоить ее, так как сейчас она находится в отпуске.

К слову, инцидент прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация тревожная.

«Мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и проведут необходимое разбирательство», – цитирует Пескова ТАСС.