Бэнкси посвятил новое граффити в метро коронавирусу и крысам

Культура

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Художник Бэнкси выложил в сеть видеоролик, в котором зафиксирован процесс создания произведений в вагонах и помещениях Лондонской подземки.

На видео можно увидеть «фирменных» крыс Бэнкси, у которых, не смотря на прикладываемые усилия, не получается надеть медицинские маски, при этом грызуны также испытывают определенные сложности с применением санитайзеров, которые могут привести к снижению риска заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Чихающие грызуны не могут справиться с возложенными на них обязанностями, а медицинские макси используют в качестве парашютов.

Некоторые пользователи информационно-коммуникационной сети «Интернет» предполагают, что изрисованный Бэнкси вагон может быть впоследствии продан с молотка на аукционе Sotheby's, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что художник Бэнкси отреагировал на свержение статуи работорговца в Англии.