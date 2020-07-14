По состоянию на 14 июля 10:30
Заболевших739 947
За последние сутки6 248
Выздоровело512 825
Умерло11 614
Культура
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Культура
Новости Культура
Русская планета
Культура

Бэнкси посвятил новое граффити в метро коронавирусу и крысам

Михаил Орлов
14 июля, 2020 21:47
1 мин
Бэнкси
Instagram

Художник Бэнкси выложил в сеть видеоролик, в котором зафиксирован процесс создания произведений в вагонах и помещениях Лондонской подземки.

На видео можно увидеть «фирменных» крыс Бэнкси, у которых, не смотря на прикладываемые усилия, не получается надеть медицинские маски, при этом грызуны также испытывают определенные сложности с применением санитайзеров, которые могут привести к снижению риска заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Чихающие грызуны не могут справиться с возложенными на них обязанностями, а медицинские макси используют в качестве парашютов.

Некоторые пользователи информационно-коммуникационной сети «Интернет» предполагают, что изрисованный Бэнкси вагон может быть впоследствии продан с молотка на аукционе Sotheby's, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что художник Бэнкси отреагировал на свержение статуи работорговца в Англии.

темы
искусство
Лондон
Бэнкси
1 мин