В росте цен на жилье обвинили вакцинацию от коронавируса
Финансовые затраты российских застройщиков могут сказаться на стоимости жилья.
Это произойдет в случае обязательной вакцинации трудовых мигрантов на стройках в РФ. Как сообщил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, расходы на вакцинацию строителей-мигрантов в масштабах всей страны оцениваются в сотни миллионов рублей.
В связи с этим девелоперы будут компенсировать свои финансовые потери за счет увеличения стоимости квадратного метра. Как отмечает Колочинский, бесплатная вакцинация трудовых мигрантов наравне с россиянами помогла бы замедлить ценовую динамику в отношении стоимости жилья, сообщает «Интерфакс».
Напомним, в Москве началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавирусной инфекции. Известно, что их вакцинируют однокомпонентным «Спутником Лайт».
Как сообщил московский мэр Сергей Собяини, стоимость прививки достигает 1300 рублей, оплачивать ее должен будет работодатель.