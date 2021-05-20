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В российском регионе больных туберкулезом и ВИЧ тайно вывезли в обычные больницы
20 мая, 2021 16:12
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Носителей туберкулеза и ВИЧ в Удмуртии тайно перевезли из Республиканской клинической психиатрической больницы в обычные лечебницы. Об этом сообщил медбрат отделения Иван Комышев - он предупредил о возможных «ужасных» последствиях этого шага.
Издание Readovka сообщило, что инцидент произошел в январе - 30 пациентов вывезли небольшими партиями и распределили в обычные больницы. Некоторых направили по месту жительства.
По словам Комышева, среди пациентов есть недееспособные люди, которые попадают в обычные тубдиспансеры и имеют свободный выход в социум.
«Это может привести к вспышке туберкулеза и другим ужасным последствиям», - сказал медбрат.
Ранее сообщалось, что почти 600 тысяч пациентов с ВИЧ остались без терапии в 2020 году.
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