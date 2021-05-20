В российском регионе больных туберкулезом и ВИЧ тайно вывезли в обычные больницы

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Носителей туберкулеза и ВИЧ в Удмуртии тайно перевезли из Республиканской клинической психиатрической больницы в обычные лечебницы. Об этом сообщил медбрат отделения Иван Комышев - он предупредил о возможных «ужасных» последствиях этого шага.

Издание Readovka сообщило, что инцидент произошел в январе - 30 пациентов вывезли небольшими партиями и распределили в обычные больницы. Некоторых направили по месту жительства.

По словам Комышева, среди пациентов есть недееспособные люди, которые попадают в обычные тубдиспансеры и имеют свободный выход в социум.

«Это может привести к вспышке туберкулеза и другим ужасным последствиям», - сказал медбрат.

Ранее сообщалось, что почти 600 тысяч пациентов с ВИЧ остались без терапии в 2020 году.