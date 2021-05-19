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Российское государство оставило без лечения почти 600 тысяч пациентов с ВИЧ

Лилия Караева
19 мая, 2021 09:58
1 мин
Лилия Караева
19 мая, 2021 09:58
1 мин
Кровь
Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress

В России почти 600 тысяч пациентов с ВИЧ от общего числа больных не получили терапию в 2020 году. Российское государство закупило только 505 190 годовых курсов антиретровирусной терапии, покрыв потребности только 45,7% зарегистрированных пациентов.

На это указывают данные госзакупки, которые проанализировали эксперты Коалиции по готовности к лечению.

Отмечается, что по состоянию на конец 2020 года в России был зарегистрирован 1,1 миллион граждан с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Минздрав централизованно закупает препараты для лечения ВИЧ-больных.

Общие расходы на закупки в 2020 году составили 30,9 млрд рублей, пишет РБК.

Охват терапией превысил плановые показатели, но далек от максимальных значений, которые планировалось достичь. В новой стратегии, рассчитанной до 2030 году, говорится, что терапией будет охвачено до 95% пациентов с ВИЧ.

Ранее стало известно, что у России давно есть прототип вакцины от ВИЧ.

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