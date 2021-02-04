В российском городе начали продавать бензин за 100 рублей

Общество

В Хабаровске предприимчивые граждане пользуются ситуацией с дефицитом бензина и продают топливо по цене, почти вдвое завышенной. Места в очереди на АЗС стоят тысячу рублей.

Соответствующие объявления есть в интернете. Бензин Аи-92 продают по 75 рублей за литр, АИ-95 - по 80, АИ-101 - по 100. Дизельного топлива в продаже нет.

Как пишет портал DVHAB.RU, жители сначала заливают бензин в бочки и канистры, а затем выставляют на продажу. В результате топлива на заправках на всех не хватает. Хабаровчане согласны переплачивать, лишь бы не остаться без транспорта, пишет портал.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке выстроились километровые очереди на АЗС в связи с исчезновением бензина. Производство топлива остановилось из-за модернизации нефтеперерабатывающего завода.