Общество

На Дальнем Востоке начался дефицит бензина АИ-92 и АИ-95. Водители выстроились в километровые очереди на заправках.

Топливный кризис произошел из-за плановой модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Работы на предприятии идут с 18 января. Завершить модернизацию к 30 числу не получилось - завод заработает на полную мощность только 4 февраля. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он попросил жителей «не заливать бензин во все емкости, которые нашли в гараже».

Принято решение о поставках бензина для Хабаровского края из Росрезерва. На некоторых заправках топливо будут продавать по карточкам.

Президент Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил проблему тем, что на большинство регионов Дальнего Востока работают два НПЗ - комсомольский и хабаровский. Стоит одному предприятию встать - топлива становится недостаточно.

«Единственная возможность решить эту ситуацию — принять постановление о субсидии железнодорожных поставок в регионы ДФО», — сказал Баженов телеканалу «360». По его словам, документ разработан, против него выступает Минфин.

11 января сообщалось, что в России ожидается резкий скачок цен на бензин.