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В российской школе шестиклассники толпой избили мальчика-инвалида

Лилия Караева
28 сентября, 2020 18:50
1 мин
Ребенок
Piqsels.com

Школьники в Дагестане избили на перемене одноклассника-инвалида. На одного напали сразу шесть человек.

Ролик с избиением опубликовала пресс-служба МВД Дагестана. Потасовка началась в коридоре, затем подростки напали на ребенка-инвалида в классе.

В результате мальчик получил ссадины и ушибы, а также психологическую травму. Полиция организовала проверку - всех подростков, напавших на одноклассника, поставили на профилактический учет. На троих родителей составили протоколы из-за неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Установлено, что зачинщиками драки стали учащиеся 6 класса одной из школ Махачкалы, передает телеканал «360».

Ранее в ярославском детсаду толпой избили девочку на глазах воспитателя.

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происшествия
дети
школа
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