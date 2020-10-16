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Из разных городов России поступает информация о переполненных моргах.

В Свердловской области, в городе Серов, морг начал размещать тела умерших на полу, свободных каталок не осталось. Кроме того, в учреждении не хватает холодильных камер. Родственники умерших сообщают, что процедура вскрытия постоянно затягивается, из-за чего они не могут вовремя похоронить близких.

Перед Городской больницей №2 в Саратове образовалась очередь из катафалков. В эту больницу свозят тех, кто умер в госпиталях для больных коронавирусом.

В Таганроге тела умерших, которые некуда было деть, двое суток пролежали в коридорах больницы. Пациенты жаловались на трупный запах.

Высокую заполненность моргов врачи объясняют ростом числа инфицированных коронавирусом. Многие медучреждения переводят в режим работы с больными COVID-19, а врачи вынуждены вернуться в «красную зону», передаёт Telegram-канал «Подъём».

Ранее стало известно, что в Москве снова начнется санобработка общественных пространств из-за коронавируса