Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В российских городах заканчиваются места в моргах из-за роста заражения

Антон Мельников
16 октября, 2020 21:13
1 мин
d
Pixabay

Из разных городов России поступает информация о переполненных моргах.

В Свердловской области, в городе Серов, морг начал размещать тела умерших на полу, свободных каталок не осталось. Кроме того, в учреждении не хватает холодильных камер. Родственники умерших сообщают, что процедура вскрытия постоянно затягивается, из-за чего они не могут вовремя похоронить близких.

Перед Городской больницей №2 в Саратове образовалась очередь из катафалков. В эту больницу свозят тех, кто умер в госпиталях для больных коронавирусом.

В Таганроге тела умерших, которые некуда было деть, двое суток пролежали в коридорах больницы. Пациенты жаловались на трупный запах.

Высокую заполненность моргов врачи объясняют ростом числа инфицированных коронавирусом. Многие медучреждения переводят в режим работы с больными COVID-19, а врачи вынуждены вернуться в «красную зону», передаёт Telegram-канал «Подъём».

Ранее стало известно, что в Москве снова начнется санобработка общественных пространств из-за коронавируса

темы
коронавирус
морг
смерть
смертность
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!