В Москве снова начнется санобработка общественных пространств из-за коронавируса

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Из-за сложившейся в столице эпидемиологической обстановки, власти Москвы приняли решение возобновить санитарную обработку мест массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

Дезинфекции подвергнутся фасады зданий больниц, подстанций скорой помощи, а также жилые и общественные здания. Также санобработку проведут на остановках наземного транспорта, станциях водоподготовки и очистки сточных вод.

Кроме того, дезинфекции подлежат скамейки, поручни, урны, подземные и наземные переходы, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что цены на народное лекарство из-за коронавируса взлетели на 400%.