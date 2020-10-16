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Общество
В Москве снова начнется санобработка общественных пространств из-за коронавируса
16 октября, 2020 18:06
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Youtube / TASS
Из-за сложившейся в столице эпидемиологической обстановки, власти Москвы приняли решение возобновить санитарную обработку мест массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.
Дезинфекции подвергнутся фасады зданий больниц, подстанций скорой помощи, а также жилые и общественные здания. Также санобработку проведут на остановках наземного транспорта, станциях водоподготовки и очистки сточных вод.
Кроме того, дезинфекции подлежат скамейки, поручни, урны, подземные и наземные переходы, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее стало известно, что цены на народное лекарство из-за коронавируса взлетели на 400%.
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