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В России захотели запретить обратный въезд в страну всем беглецам
7 марта, 2022 11:01
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Депутат нижней палаты российского парламента от «Единой России» Султан Хамзаев предложил «запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал». По его словам, в сложное для России время граждане должны поддерживать друг друга, а не уезжать за рубеж в поисках лучшей жизни.
Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь данное ограничение должно коснуться предпринимателей, актеров и блогеров, поскольку они дестабилизируют общую в РФ атмосферу, ища «островки счастья» за границей.
«Считаю, что нужна технология блокировки возврата “сбежавших гастролёров”», - цитирует Хамзаева РИА Новости.
Ранее глава СПЧ предположил, что в России заговорят о возвращении смертной казни после завершения спецоперации на Украине.
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