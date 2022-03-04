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Глава СПЧ: в России захотят вернуть смертную казнь после завершения спецоперации на Украине
4 марта, 2022 15:09
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АГН Москва/Global Look Press
Дискуссии о необходимости вернуть смертную казнь в правоприменительную практику могут вспыхнуть в России в ближайшее время. Об этом сообщил глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев
По его словам, данный вопрос вновь может встать ребром, как только начнутся расследования военных преступлений, в том числе в Донбассе.
Прогнозы таковы - едва Россия завершит спецоперацию на Украине, о смертной казни тут же заговорят, передает Лента.ру. В настоящее время российские прокуроры и следователи уже начали поэтапно распутывать историю правонарушений в этой области. Обществу от вопроса уйти не удастся, придется принимать решение - могут ли в РФ лишать человека жизни в качестве наказания?
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