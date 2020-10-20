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В России зафиксирован новый коронавирусный рекорд

Дмитрий Байков
20 октября, 2020 14:03
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фото: Pixabay

За минувшие сутки в России зафиксировано более 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по контролю за инфекцией.

По информации оперштаба, за сутки выявлено 16 319 заболевших коронавирусом. Из них 28,6 процентов не имели клинических проявлений COVID-19. Зарегистрировано 269 летальных исходов. Выздоровели 9 704 пациента.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (4999), Санкт-Петербурге (695) и Подмосковье (426).

Общее число случаев заражения достигло 1 431 635, летальных исходов - 24 635, выздоровели 1 085 608 человек, сообщает телеграм-канал «Mash».

Одним из главных вопросов в условиях пандемии остается возможность введения карантина. Специалисты сейчас говорят об отсутствии необходимости локдауна для всей страны.

темы
Россия
общество
коронавирус
рекорд
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