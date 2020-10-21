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В России за сутки умерло от коронавируса наибольшее количество людей
21 октября, 2020 11:30
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фото: Pixabay
В России за прошедшие сутки зафиксировано более 300 летальных исходов от коронавируса. Это рекордный показатель за все время пандемии.
По последним данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 15 700 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 317 человек, впервые число смертей превысило 300.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 1 447 335, зафиксировано 24 952 летальных исходов, пишет «Коммерсант».
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о категории людей, которым вакцинация против коронавируса может не помочь.
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