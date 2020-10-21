В России за сутки умерло от коронавируса наибольшее количество людей

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В России за прошедшие сутки зафиксировано более 300 летальных исходов от коронавируса. Это рекордный показатель за все время пандемии.

По последним данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 15 700 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 317 человек, впервые число смертей превысило 300.

Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 1 447 335, зафиксировано 24 952 летальных исходов, пишет «Коммерсант».

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о категории людей, которым вакцинация против коронавируса может не помочь.