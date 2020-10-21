Спасение утопающего - дело рук утопающего: вакцина от COVID-19 поможет не всем

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о категории людей, которым вакцинация против коронавируса может не помочь. Ученый пояснил, что эта проблема связана с трудностями в выработке антител.

«На людей с иммунодефицитом прививка от COVID-19 действительно может не подействовать», - сказал Альштейн. По словам специалиста, разделить людей на конкретные группы по способности вырабатывать иммунитет к заболеваниям довольно сложно. Это может зависеть от особенностей организма человека, пишет Ura.ru.

Позже станет ясно, каков будет срок действия препарата, сейчас известно, что вакцина обеспечит человеку иммунитет минимум на один год.

Об этом в интервью «Русской планете» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.