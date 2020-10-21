Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Спасение утопающего - дело рук утопающего: вакцина от COVID-19 поможет не всем

Дмитрий Байков
21 октября, 2020 09:15
1 мин
1
фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о категории людей, которым вакцинация против коронавируса может не помочь. Ученый пояснил, что эта проблема связана с трудностями в выработке антител.

«На людей с иммунодефицитом прививка от COVID-19 действительно может не подействовать», - сказал Альштейн. По словам специалиста, разделить людей на конкретные группы по способности вырабатывать иммунитет к заболеваниям довольно сложно. Это может зависеть от особенностей организма человека, пишет Ura.ru.

Позже станет ясно, каков будет срок действия препарата, сейчас известно, что вакцина обеспечит человеку иммунитет минимум на один год.

Об этом в интервью «Русской планете» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

темы
Россия
общество
коронавирус
вакцина
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!