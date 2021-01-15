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Общество
В России вскоре появятся тесты для выявления мутированного коронавируса
15 января, 2021 22:29
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kremlin.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России вскоре появятся тесты, которые смогут определять мутации коронавируса. Ожидается, что они появятся в ближайшие 2-3 недели.
«Мы сегодня можем получить тест-систему, на это уйдет не более двух-трех недель, которая будет дифференцировать вирус от вируса с мутациями», - сообщила глава ведомства.
Она отметила, что тесты позволят выявить «те или иные изменения вируса», передаёт «Коммерсантъ».
Ранее Попова заявила о выработке у россиян популяционного иммунитета.
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