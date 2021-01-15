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Глава Роспотребнадзора заявила о выработке популяционного иммунитета в России
15 января, 2021 20:30
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Youtube / RT на русском
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у россиян выработался популяционный иммунитет к COVID-19. При этом, уровень заболеваемости в стране относительно невысок.
«У нас работает экономика, у нас работают все отрасли, мы научились работать, и у нас наработался популяционный иммунитет при невысоких все-таки по сравнению с другими странами уровнем заболеваемости», - заявила Попова.
Она отметила, что по годовой заболеваемости на 100 тысяч населения Россия находится на 60-м месте в мире.
«Выше 50-го мы не поднимались, и это важно», цитирует Попову «ТАСС».
Ранее разработчик вакцины от COVID-19 разрешил избавиться от масок.
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