Разработчик вакцины от COVID-19 разрешил избавиться от ненавистных масок. Но не всем

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Людям, у которых уровень вируснейтрализующих антител составляет 1:3200 и выше не рекомендуется носить защитные маски. Это поможет поддерживать число антител в организме на высоком уровне. Об этом заявил глава научного центра им. Гамалеи, в котором создали вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.

«Вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, ... можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», - заявил директор научного центра.

Гинцбург добавил, что в данный момент во многих закрытых помещениях в небольших количествах присутствует возбудитель вируса. Контакт с возбудителем будет стимулировать выработку антител, благодаря чему защита от заражения продлится дольше.

Специалист отметил, что, если выработку антител не поддерживать, их уровень «по всем законам биологии через три-четыре-пять месяцев начнет понижаться».

В тоже время, если уровень антител падает, в организме остаются «клетки памяти». Они, после контакта с возбудителем, быстро восстанавливают нужный уровень антител, передает РИА «Новости».