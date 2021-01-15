В России выявлено почти 1,5 тысячи мутаций COVID-19

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В России выявлено около 1,5 тысяч мутаций COVID-19. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, специалисты все эти мутации видят. Однако это обычная ситуация для вирусов. При этом ни одна из данных мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности и патогенности, пишет «РИА Новости».

«Каждая мутация будет приспосабливать вирус к человеку, чтобы он мог у человека размножаться, не убивать своего хозяина, но при этом легче передаваться, что мы и видим сейчас. Он становится более заразным, но будет уменьшать свою патогенность. Это абсолютно нормальная логичная эволюция вируса, так заложено природой, что вирус меняет свои свойства», - об этом в интервью «Русской планете» рассказал инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Я говорил, что через 5 - 10 лет мы увидим совершенно другой вирус: обычную ОРВИ сезонную, которая будет протекать, как ОРВИ, как сейчас четыре типа вируса протекают», заявил специалист.