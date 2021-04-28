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Люди
В России выявлено минимальное с сентября 2020 года число заболевших коронавирусом
28 апреля, 2021 11:50
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В России за минувшие сутки в России было зафиксировано менее 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
За прошедшие сутки в России выявлено 7848 заболевших, что стало минимумом с 26 сентября прошлого года.
За сутки зафиксировано 387 летальных исходов, полностью выздоровели 8420 пациентов.
Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4 787 273. За весь период пандемии скончались 109 367 человек, выздоровели 4 411 098 пациентов, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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