В России выявлено минимальное с сентября 2020 года число заболевших коронавирусом

Люди

В России за минувшие сутки в России было зафиксировано менее 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки в России выявлено 7848 заболевших, что стало минимумом с 26 сентября прошлого года.

За сутки зафиксировано 387 летальных исходов, полностью выздоровели 8420 пациентов.

Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4 787 273. За весь период пандемии скончались 109 367 человек, выздоровели 4 411 098 пациентов, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Найден способ убийства коронавируса за секунду.