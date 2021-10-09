Новости – Люди
Люди
В России выявлено максимальное с декабря 2020 года число новых случаев коронавируса
9 октября, 2021 12:55
1 мин
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
В России за прошедшие сутки выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом с декабря прошлого года. Такие данные проводятся оперативным штабом по борьбе с распространением инфекции.
За минувшие сутки в России зафиксировано 29 362 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 7 746 718, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Также в России зарегистрирован антирекорд по числу погибших от коронавируса за сутки – 968. За все время пандемии умерли 215 453 человека.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости