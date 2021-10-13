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В России установлен новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
13 октября, 2021 12:12
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В России зафиксирован новый максимум по числу погибших от коронавирусной инфекции — всего за сутки умерли 984 человека. Это новый антирекорд с начала пандемии. Об этом говорится на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с вирусом.
Кроме того, сообщается, что за сутки COVID-19 в стране выявили у 28 тысяч 717 граждан. Выздоровели — 21 тысяча 801 пациент.
Ранее стало известно, что коронавирус больше не будет мутировать.
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