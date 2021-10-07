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Наука и медицина
Коронавирус больше не будет мутировать
7 октября, 2021 09:47
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Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency
Доминирующий в мире штамм COVID-19 «дельта» может стать последним вариантом вируса. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США Евгений Кунин.
По мнению учёного, данный вариант коронавируса, считающийся самым опасным и стремительно распространяющимся, может остаться в популяции, но, вероятнее всего, эволюционировать перестанет. Все дело в том, что как только вирус приспосабливается к сложившимся условиям, ему все труднее и труднее изменяться. К тому же, вакцинация населения в данном вопросе играет немаловажную роль, передаёт ТАСС.
Ранее стало известно о том, когда закончатся клинические испытания российской вакцины от коронавируса со вкусом ряженки.
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