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Наука и медицина
В России появится съедобная вакцина от COVID-19 со вкусом ряженки
6 октября, 2021 15:04
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Galina Barbieri/Global Look Press
Клинические испытания съедобной российской вакцины от коронавирусной инфекции должны завершиться до конца текущего года. Препарат со вкусом ряженки разрабатывают в Институте экспериментальной медицины, расположенном в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
О том, что данное лекарственное средство создается на территории нашей страны стало известно еще весной 2021-го. В апреле заведующий отделом молекулярной микробиологии Института Александр Суворов пояснял, что вакцина будет выпущена в форме таблетки.
Ранее сообщалось о том, сколько уголовных дел возбудили в столице из-за липовых ПЦР-тестов.
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