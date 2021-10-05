В Москве возбудили 75 уголовных дел из-за фальшивых ПЦР-тестов и отводов от вакцинации
С начала 2021 года ГСУ СК России по городу Москве возбудило 75 уголовных дел в отношении граждан, которые выдавали поддельные справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 и отрицательных результатах ПЦР-тестов.
Обвинение по делам о подделке справок (ч. 1 ст. 327 УК РФ) с начала года предъявлено 30 людям. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, Роскомнадзор получил требования о блокировке более 470 интернет-ресурсов, предоставляющих услуги по оформлению поддельных медсправок. Заблокировано 80 сайтов из этой категории.
Ранее Собянин предложил ввести экспресс-тестирование на коронавирус для школьников. Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил о переходе одного из малочисленных факультетов на «дистанционку», в приёмной ректора не ответили на прямой вопрос «Русской планеты».