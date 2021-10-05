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В столичных школах планируют ввести экспресс-тесты на COVID-19
5 октября, 2021 17:42
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tvc.ru
В общеобразовательные школы Москвы городские власти хотят внедрить экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина.
Мэр Москвы подчеркнул, что необходимо определиться с периодичностью, с которой делать быстрые тесты детям. Начнут со школ, где есть заболевшие коронавирусом.
Накануне один из факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова перевели полностью на дистанционное обучение из-за заболевших коронавирусом. В приёмной ректора не смогли ответить на вопрос корреспондента «Русская планета», о каком факультете идёт речь. Как передаёт РИА Новости, это один из малочисленных факультетов вуза.
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