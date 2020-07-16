В России усилят контроль за импортными томатами из-за двух новых вирусов

Общество

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С 20 июля Россельхознадзор вводит дополнительные лабораторные исследования для поступающих из-за рубежа томатов и перцев. Чиновники хотят минимизировать риск завоза в страну двух новых вирусов.

Речь идет о вирусе коричневой морщинистости плодов томатов и вирусе пятнистого увядания томатов. Россельхознадзор в срочном порядке подготовит схему идентификации вирусов, обучит инспекторов, отбирающих пробы, и сотрудников лабораторий.

С инициативой усилить контроль в ведомство обратился Национальный плодовоовощной союз. В июне в Россельхознадзор было направлено письмо, в котором говорилось о риске завоза в Россию опаснейшего заболевания томатов - вируса коричневой морщинистости плодов. Он поражает помидоры и перцы, вызывает уменьшение размера плодов, ухудшение качества и потерю цвета.

В России пока нет ни одного официально зарегистрированного случая, но вирус подтвержден в Китае, Турции, Франции, Греции, Италии, Мексике, Испании, Иордании, Доминиканской Республике.

Вирус легко передается из теплицы в теплицу и переносится даже на одежде посетителей. Его переносиками могут быть птицы и шмели. Попадание вируса в промышленную теплицу приведет к полной гибели растений и, как следствие, банкротству предприятий, пишет РБК.

Ранее сообщалось о вспышке бубонной чумы в Монголии и первом летальном случае.