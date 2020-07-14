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В Монголии первый летальный случай от бубонной чумы

Лилия Караева
14 июля, 2020 11:21
1 мин
Госпиталь
Piqsels.com

В Монголии зафиксирована первая смерть от бубонной чумы. Известно, что умерший пациент - 15-летний мальчик.

Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщило агентство Синьхуа. Причину смерти подтвердил тест на полимеразную цепную реакцию.

Подросток умер по пути в больницу. За три дня до смерти он с друзьями ел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы.

Друзья умершего находятся на карантине в больнице, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух случаях бубонной чумы в Монголии: заразились 27-летний мужчина и юная девушка, она находилась в критическом состоянии.

Бубонная чума - бактериальная болезнь в высокой заразностью и летальностью. Источниками инфекции в основном являются сурки, грызуны, белки, а переносчиками выступают блохи.

темы
смерть
Монголия
подросток
бубонная чума
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