В Монголии первый летальный случай от бубонной чумы
В Монголии зафиксирована первая смерть от бубонной чумы. Известно, что умерший пациент - 15-летний мальчик.
Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщило агентство Синьхуа. Причину смерти подтвердил тест на полимеразную цепную реакцию.
Подросток умер по пути в больницу. За три дня до смерти он с друзьями ел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы.
Друзья умершего находятся на карантине в больнице, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось о двух случаях бубонной чумы в Монголии: заразились 27-летний мужчина и юная девушка, она находилась в критическом состоянии.
Бубонная чума - бактериальная болезнь в высокой заразностью и летальностью. Источниками инфекции в основном являются сурки, грызуны, белки, а переносчиками выступают блохи.