В России стремительно растет число киберперступлений

Общество

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Прокуратура России заявляет, что за последнее пятилетие число киберпреступлений в стране выросло в 25 раз. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

За 2019 год Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила 294 тысячи киберпреступлений. Согласно Игорю Краснову, в первом полугодии 2020 года рост числа киберпреступлений составил 92%, а раскрываемость дел осталась низкой – на уровне 25%.

«За последние 5 лет число таких преступлений возросло в 25 раз», - отметил Краснов.

Прокурор также отметил, что «бесконтактный и быстрый способ совершения» киберпреступлений делает общество все более уязвимым, к чему правоохранительные органы «зачастую» оказываются не готовы, сообщает РБК.

Напомним, что ранее на этой неделе Великобритания, Канада и США обвинили Россию в хакерской атаке на организации, которые занимаются разработкой вакцин от коноравируса. Читайте об этом в нашем материале.