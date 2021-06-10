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В России сразу несколько организаций признаны экстремистскими
10 июня, 2021 07:47
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Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, внесен в реестр иноагентов) и штабы оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
Заседание суда длилось более 12 часов в закрытом режиме из-за присвоения части материалов грифа «секретно». Фонды должны быть ликвидированы, деятельность штабов – прекращена. Решение подлежит немедленному исполнению.
В прокуратуре сочли целями работы перечисленных выше организаций «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», - сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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