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Алексей Навальный попросил отозвать свой иск к колонии
7 июня, 2021 11:34
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Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look press
Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, отказался от иска, связанного с цензурой газет в исправительном заведении.
Осужденный заявил об отказе от иска. По его словам, «он не видит смысла дальше сейчас продолжать процесс». Ранее Навальный утверждал, что из газет были удалены некоторые статьи.
Представители колонии отрицают факт цензуры газет, которые получает Навальный, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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