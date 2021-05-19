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В России создадут особые условия для неплательщиков алиментов
19 мая, 2021 12:12
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Министерстве юстиции РФ заговорили о необходимости составить список неплательщиков алиментов и создать для них особые условия для существования. Глава ведомства Константин Чуйченко предлагает разработать соответствующий реестр в ближайшее время.
Известно, что его предложение будет детально проработано, к работе подключатся сенаторы и представители общественности.
«В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты и ввести для них определенные ограничения», –цитирует министра ТАСС.
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