В России создадут особые условия для неплательщиков алиментов

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В Министерстве юстиции РФ заговорили о необходимости составить список неплательщиков алиментов и создать для них особые условия для существования. Глава ведомства Константин Чуйченко предлагает разработать соответствующий реестр в ближайшее время.

Известно, что его предложение будет детально проработано, к работе подключатся сенаторы и представители общественности.

«В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты и ввести для них определенные ограничения», –цитирует министра ТАСС.

Ранее в РФ придумали способ повысить заработную плату граждан страны посредством введения нового налога.