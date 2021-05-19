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В России придумали способ увеличения зарплат – введут новый налог

Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 10:31
2 мин
Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 10:31
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

В России придумали новый способ повышения уровня жизни населения. По мнению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, необходимо, в первую очередь, акцентировать внимание на предприятиях, отказывающихся увеличивать заработную плату сотрудникам.

Полпред подчеркнул, что предпринимаемые правительством меры по регулированию роста рыночных цен неэффективны. Кроме того, в результате заморозка цен может привести к откату в Советский союз, и, как следствие, к еще более тяжелому экономическому кризису.

«Можно связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они должны и с людьми делиться прибылью предприятия», – предложил Трутнев способ решения проблемы.

Он подчеркнул, что в ближайшее время вынесет эту идею на рассмотрение председателя правительства страны Михаила Мишустина, передает «Парламентская газета».

Ранее сообщалось о том, что работодателей обяжут повышать зарплату сотрудникам, содержащим многодетную семью.

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