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В России придумали способ повышения явки на выборах
28 сентября, 2021 09:11
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В России захотели поднять явку на выборах с помощью введения дополнительных выходных дней. По мнению директора института исследования проблем современной политики Антона Орлова, граждане будут более расположены к данному событию, если им не придётся трудиться в дни голосования.
Своё предложение эксперт уже направил министру труда Антону Котякову. Он подчеркнул, что при этом работодатели должны сохранить зарплату сотрудникам, тогда, вероятно россияне не станут игнорировать выборы, передаёт RT.
Ранее стало известно о том, как президент РФ Владимир Путин относится к сменяемости власти и при чем тут навязчивые идеи.
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Как вы думаете, россияне станут активнее ходить на выборы, если дни голосования станут нерабочими?
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