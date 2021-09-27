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Политика
В Кремле рассказали о «навязчивых идеях» Владимира Путина в вопросе сменяемости власти
27 сентября, 2021 13:35
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Kremlin Pool/Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, под каким углом лидер страны Владимир Путин смотрит на сменяемость власти.
По словам официального представителя Кремля, глава государства положительно относится к данному атрибуту демократии и инструменту борьбы с консерватизмом, более того, Путин даже является его сторонником, но есть нюанс.
«Это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе, все хорошо в меру», - пояснил Песков.
В заключении он добавил, что Владимир Путин в принципе старается придерживаться сбалансированного подхода во всех вопросах.
Цитата Пескова представлена в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».
Ранее стало известно о том, что мэр Москвы Сергей Собянин, вероятнее всего, останется на еще один срок.
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Как вы думаете, Владимир Путин действительно является сторонником сменяемости власти, как об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков?
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