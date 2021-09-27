Вслед за Путиным: в Госдуму внесен законопроект об «обнулении» губернаторских сроков
Сразу же после состоявшихся в России выборов в Государственную думу, политики внесли в нижнюю палату парламента законопроект, снимающий для глав регионов страны запрет избираться на два срока подряд.
Слухи о появлении подобного документа ходили еще в начале августа 2021-го. Тогда кремлевские чиновники поясняли, что для принятия данного решения необходимо внести поправки в Федеральное законодательство, но решили отложить это дело до лучших времен.
По мнению инсайдеров, «обнуление» сроков губернаторов позволит решить сразу две дилеммы: с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Подмосковья Андреем Воробьевым. Их вторые сроки закончатся в 2023 году, но в случае принятия законопроекта, они продолжат занимать свои кресла, передает URA.RU.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру на пост спикера Государственной думы.