Новости – Люди
Люди
В России предложили запретить не переболевшим коронавирусом гражданам летать на самолётах
14 июня, 2021 09:56
1 мин
1 мин
Ãóñåéíîâ Âèêòîð/FTP
Не переболевших новой коронавирусной инфекции граждан нельзя пускать в самолёт. Такое мнение выразил руководитель Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.
По его мнению, возможностью свободного передвижения по стране, а также выезда в зарубежные страны могут воспользоваться две категории граждан, и одна из них — получившие вакцину от COVID-19.
«Поездки за рубеж, внутренние рейсы — все эти вещи надо сделать либо с разрешительной системой через вакцинацию, либо если человек переболел», — цитирует вирусолога URA.RU.
Ранее власти Петербурга заявили о намерении ввести новые коронавирусные ограничения.
Вопрос по теме:
Согласны ли вы с мнением вирусолога о том, что не переболевших коронавирусом граждан нельзя пускать в самолет?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку