Санкт-Петербург вводит новые ограничения из-за коронавируса
Санкт-Петербург ужесточает ограничения для борьбы с коронавирусом. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Бегловым.
Новые ограничительные меры вводятся на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. С 17 июня будет запрещена работа ресторанов с 2 часов ночи до 6 утра, за исключением обслуживания навынос.
Также отменяются зрелищно-развлекательные мероприятия на объектах общепита. В ресторанах и кафе закроются детские комнаты.
В кинотеатрах наполняемость зала будет ограничена 50 процентами. На массовых мероприятиях должно присутствовать не более 3 тысяч человек, а также соблюдаться масочный режим.
Организациям и предприятиям рекомендовано временно минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.
В фан-зонах Евро-2020 усиливаются меры предосторожности, запрещается оказание услуг общепита, продажа продуктов питания, за исключением напитков, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».