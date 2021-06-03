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В России предложили лишить пенсии «подлую» категорию россиян и «права называть себя гражданином»
3 июня, 2021 09:03
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил лишить пенсий одну категорию российских граждан.
Парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказался за введение такой меры по отношению к тем, кто занимался коллекторской деятельностью. По его словам, если человек работал коллектором, его нужно лишить пенсии и «права называть себя гражданином».
Милонов заявил, что «нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», - пишет «ПолитЭксперт».
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