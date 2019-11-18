Коллекторы просят должников не обижать их

Коллекторы разработали поправки к профильному законопроекту о взыскании, который в 2021 году заменит текущую редакцию закона.

По мнению коллекторов, нынешняя версия закона дает преференции должникам. Коллекторы предложили законодательно запретить должникам вводить взыскателей в заблуждение и унижать их честь и достоинство.

Как отмечают представители «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), нынешняя версия законопроекта предполагает обязательный досудебный порядок взыскания долга, а также обязательное возмещение должнику убытков и морального вреда со стороны взыскателей в случае нарушения закона. Однако обязанности должников новая редакция не учитывает. Документ должен отстаивать интересы и гарантировать защиту обеим сторонам.

По словам президент НАПКА Эльмана Мехтиева, должники часто жалуются на коллекторов только для того чтобы не выплачивать долг, пишет «Коммерсант».

Ранее президент России Владимир Путин запретил передавать коллекторам долги за жилищно-коммунальные услуги.

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