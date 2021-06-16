В России предложили легализовать просмотр порно через портал Госуслуг
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) намерен ужесточить доступ к порнографическим материалам в Интернете. Эксперты предлагают позволить гражданам интересоваться подобным контентом только через портал Госуслуг.
Сотрудники научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ предлагают разделить порнографию на два типа: «не запрещенная законом» и «незаконная». К последней авторы включают детскую порнографию и «явно оскорбительную» (например, изнасилования). «Не запрещённая законом» порнография включает в себя действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей или натуралистические изображения половых органов. Что делать с первой категорией порнографических материалов, неясно, а вот вторую необходимо запретить для несовершеннолетних.
В НТЦ ГРЧЦ предлагают определять возраст пытающегося попасть на порносайт человека с помощью системы идентификации граждан ЕСИА, передаёт «Коммерсантъ». Несовершеннолетний не пройдет.
Ранее в РФ предложили запретить не получившим препарат от коронавируса гражданам летать на самолетах.