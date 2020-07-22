Россиянам предложили альтернативу ипотеке за счет квартир одиноких стариков

Общество

Piqsels.com

Союз потребителей России обратился в правительство с предложением создать государственный рентный фонд, куда будут передавать жилье одиноких пенсионеров. Взамен пожилые люди получат пожизненное содержание.

Предполагается, что государственный рентный фонд будет оценивать стоимость жилья пенсионера и срок дожития, в результате рассчитают положенный ему ежемесячный платеж. Фонд будет выплачивать пожилым рентные платежи, пополняясь за счет взносов претендентов на квартиру.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ обратился с инициативой к зампредседателя правительства Марату Хуснуллину. Он предлагает создать представительства госфонда в разных регионах.

Размер взносов будет составлять 20-50 тыс. рублей в месяц, пишут «Известия». Он рассчитываться от примерной стоимости недвижимости, которую хочет получить плательщик. После выплаты всей суммы ему будут предлагать свободную жилплощадь из фонда, а ренту направят пенсионеру, заключившему договор.

Шелищ считает инициативу альтернативой ипотеке. Для получения квартиры семье не нужен первоначальный взнос. Кроме того, фонд, выплачивая пенсионерам рентные взносы, обеспечит достойную жизнь старикам.

Ранее всем пенсионерам в России предложили раздать по 15 тыс. рублей в связи с пандемией.