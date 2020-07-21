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В Общественной палате предложили раздать пенсионерам по 15 тысяч в связи с пандемией

Лилия Караева
21 июля, 2020 09:46
1 мин
Пенсионер
Piqsels.com

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением выдать каждому пенсионеру по 15 тыс. рублей в качестве меры поддержки в период пандемии. Он объяснил, что с распространением коронавируса затраты пожилых людей только на лекарства увеличились на 4 тыс.

Хамзаев отметил, что «жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую «группу риска». В письме говорится, что у многих пенсионеров нет дополнительных источников доходов, кроме государственной помощи в виде ежемесячных выплат (пенсий).

Отмечается, что во время пандемии пенсионеры были вынуждены покупать больше лекарств, в том числе на профилактику вирусных заболеваний, пишет РИА Новости.

«В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», - подытожил Хамзаев.

Ранее Пенсионный фонд напомнил о возможности получить единовременную выплату пенсионерами в возрасте от 53 до 67 лет.

темы
Михаил Мишустин
пенсионеры
выплата
Общественная палата
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