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В России появится специальная система наблюдения за живущими в регионах гражданами
4 октября, 2021 15:16
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
На фоне ухудшения обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости организовать в российский регионах систему наблюдения за гражданами, находящими на самоизоляции.
По её словам, силовики, а также органы местного самоуправления и сотрудники Роспотребнадзора также, в свою очередь, должны усилить контроль.
К слову, речь идет не только о заболевших СОVID-19, но и о тех, кто контактировал с зараженными, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно об отмене всех массовых мероприятий в России.
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