Новости – Люди
Люди
В России отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса
4 октября, 2021 14:22
1 мин
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
По всей России отменены массовые мероприятия. Соответствующее решение принял Роспотребнадзор.
Глава ведомства Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом как крайне напряженную. Об этом пишет ТАСС.
Попова отметила, что за прошедшую 39-ю неделю рост заболевших составил 14%.
«Мы растем достаточно быстро», - сказала глава ведомства.
За последние сутки COVID-19 заболел 25 781 человек. Умерли 883 инфицированных.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости